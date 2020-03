La pandemia da coronavirus rischia, tra le altre cose, di mettere in ginocchio anche i bilanci di diverse società della nostra Serie A.



Secondo un'analisi presentata questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport, tra i club più a rischio di sarebbero anche Genoa e Sampdoria, i quali oltre "a una classifica sconsolante, hanno proprietari in grosse difficoltà sul piano imprenditoriale".



Secondo il quotidiano romano la situazione d'emergenza emersa con il diffondersi del Covid-19 potrebbe causare seri danni economici ai presidenti rossoblucerchiati: "Preziosi - scrive il Corsport - prima del lockdown era prossimo alla quotazione in Borsa delle aziende, si ritrova con tutti i punti vendita chiusi; Ferrero, che a gennaio era passato al concordato preventivo per provare a salvare i business di Farvem Real Estate (immobiliare) ed Eleven Finance (cinema), ha visto peggiorare notevolmente la situazione".