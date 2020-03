Genoa e Sampdoria rispondono a Pietro Piciocchi, assessore al bilancio e patrimonio del Comune di Genova che ieri rispondendo ad una interpellanza durante il consiglio comunale aveva bacchettato la Luigi Ferraris srl (la società composta da due club cittadini che gestisce lo stadio genovese) in quanto "la situazione della manutenzione ordinaria è insufficiente".



In una nota affidata all'Ansa la compartecipata ha sottolineato come "pur in assenza di una concessione a lunga scadenza durante gli ultimi mesi sono stati investiti oltre 6 milioni da parte di Genoa e Sampdoria per apportare interventi non solo in Tribuna ma anche per sicurezza, impiantistica, illuminazione e terreno di gioco".



Nello stesso comunicato, i due club hanno poi aggiunto che presto partiranno i lavori anche sulle altre zone dello stadio: "La seconda e terza parte dei lotti di riqualificazione per Gradinate e Distinti - fa sapere la Luigi Ferraris srl - appena completati saranno presentati per il proseguimento dell'iter appena concordato con il Comune".