Un Drago per Genova. No, non è quello sconfitto da San Giorgio presente sullo stemma comunale. Si tratta di Vlad Dragomir, centrocampista mancino con spiccate doti offensive, classe 1999.



Sul gioiellino romeno del Perugia hanno infatti messo gli occhi sia Genoa che Sampdoria, disposte a portarlo sotto la Lanterna già nella prossima sessione di mercato. Passare dalle intenzioni ai fatti, tuttavia, non sarà semplice per i due club genovesi. La concorrenza sul ragazzo è infatti davvero molto folta.



Giunto in Umbria nell'estate 2018 direttamente dal vivaio dell'Arsenal, che a sua volta lo aveva pescato giovanissimo in patria, Dragomir in un campionato e mezzo in Serie B si è imposto come uno dei talenti più promettenti della nostra cadetteria. Prestazioni importanti che hanno attirato su di lui gli interessi anche di club protagonisti in Europa come Galatasaray, Benfica e Genk.



Attualmente il valore del suo cartellino è relativamente basso, aggirandosi attorno ai 2 milioni di euro. E' chiaro, però, che con una simile sfilza di pretendenti alla porta il Perugia farà di tutto per monetizzare il più possibile.