Idea a costo zero per la corsia sinistra del Genoa.

Il club rossoblù sarebbe sulle tracce di Cristian Molinaro, da domenica scorsa ufficialmente svincolatosi dal Torino e dunque tesserabile gratuitamente.



Il 35enne ex Juventus e Stoccarda, sarebbe la prima alternativa al rientrante Mimmo Criscito, tra l'altro alle prese con un brutto infortunio al piede sinistro che ne condizionerà inevitabilmente la prima parte di stagione, e sostituirebbe in organico il partenze Diego Laxalt, destinato a cambiare aria al termine del Mondiale.



Su Molinaro c'è però anche il forte interesse dell'Udinese del neo tecnico Julio Velazquez.