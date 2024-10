Genoa, infortunio Bani: escluse lesioni muscolari. Col Bologna potrebbe esserci

Getty Images

Una parziale buona notizia arriva dall'infermeria del Genoa per Alberto Gilardino.Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle scorse oreUn esito che, seppur non riuscendo ancora a quantificare i giorni di assenza forzata per il centrale toscano, se non altro scongiurano per lui l'ipotesi di un lungo stop.Bani aveva dovuto abbandonare il campo sabato pomeriggio nel corso dell'intervallo della gara contro l'Atalanta poi persa malamente per 5-1 dal Grifone, a causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra.

L'obiettivo per il giocatore e per lo staff medico rossoblù è ora quello di. Difficile, ma non impossibile, tuttavia per il vicecapitano genoano recuperare in tempo per la gara con il Bologna, in programma al Ferraris sabato 19 ottobre.