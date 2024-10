Getty

Genoa, altro infortunio muscolare: questa volta si ferma Vitinha

Marco Tripodi

57 minuti fa



Non accenna a placarsi l'emergenza infortuni che da inizio stagione sta flagellando il Genoa.

Ad aggiornare un elenco di indisponibili lunghissimo è arrivata nel pomeriggio di oggi la notizia che anche Vitor Vitinha dovrà passare un periodo ancora da stabilire in infermeria.



A bloccare l'attaccante portoghese è stato un problema al flessore che l'ha costretto ad abbandonare l'allenamento odierno mettendone a serio rischio la presenza in campo sabato 19 per l'incontro casalingo contro il Bologna.



Si tratta dell'ennesimo guaio muscolare che colpisce un giocatore del Grifone dall'avvio della stagione. Attualmente Gilardino deve fare a meno di Junior Messias, Mattia Bani, Caleb Ekuban e Morten Frendrup, tutti fermi per problemi simili, oltre a Ruslan Malinovskyi, messo KO dalla frattura del perone.