Genoa: ecco date, orari e collocazioni tv delle gare con Frosinone, Verona, Fiorentina e Lazio

La Lega Serie A ha ufficializzato giorni, orari e trasmissione televisiva dei turni di campionato compresi tra la 31^ e la 33^ giornata. Gare che vedranno il Genoa impegnato sempre in giorni della settimana differenti ma in orari simili.



Si inizia domenica 7 aprile con la sfida esterna contro l'Hellas Verona, in programma al Bentegodi a partire dalle ore 18. Si prosegue lunedì 15 quando, alle 18:30, il Grifone sarà ospite della Fiorentina all'Artemio Franchi. Nel 33° turno i rossoblù scenderanno poi in campo venerdì 19, ospitando al Luigi Ferraris la Lazio sempre alle 18:30.



Questo il riepilogo delle sfide che attendono la squadra di Alberto Gilardino nel prossimo mese, comprensivo di emittente televisiva su cui vederle:



30ª GIORNATA

Sabato 30 Marzo, h. 15.00 GENOA-FROSINONE (DAZN e SKY SPORT)



31ª GIORNATA

Domenica 7 Aprile, h. 18.00 VERONA-GENOA (DAZN)



32ª GIORNATA

Lunedì 15 Aprile, h. 18.30 FIORENTINA-GENOA (DAZN)



33ª GIORNATA

Venerdì 19 Aprile, h. 18.30 GENOA-LAZIO (DAZN)