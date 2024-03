Genoa, sei giocatori impegnati con le rispettive nazionali

Marco Tripodi

Sono sei i giocatori del Genoa che in questi giorni non si stanno allenando a Pegli con il resto dei compagni perché impegnati con le rispettive nazionali.



Le gare più delicate e importanti sono quelle che riguardano Ruslan Malinovskyi e Albert Gudmundsson. Sia l'ucraino che l'islandese proveranno infatti a trascinare le proprie selezioni alla fase finale del campionato d'Europa in programma in Germania la prossima estate. L'Ucraina dell'ex atalantino sfiderà la Bosnia-Erzegovina fuori casa, mentre, sempre giovedì sul campo neutro di Budapest, il folletto nordico troverà sulla sua strada Israele. Nel caso in cui entrambi dovessero uscire vittoriosi dalla gara secca si ritroveranno uno contro l'altro domenica nella finale dei playoff.



Chi all'Europeo è già sicuro di andarci sono invece l'Italia di Mateo Retegui e il Belgio di Koni De Winter. Gli Azzurri affronteranno in amichevole negli Usa prima il Venezuela e poi l'Ecuador, mentre i Diavoli Rossi sfideranno in gare senza punti in palio Eire e Inghilterra.



Trasferta oltreoceano anche per Johan Vasquez, che guiderà il Messico nella semifinale di CONCACAF Nations League contro Panama. Resterà infine in Europa Ridgeciano Haps. L'esterno ex Venezia sarà impegnato in Olanda con il Suriname nell'amichevole di contro la Martinica.