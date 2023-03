A Brescia, nel 3-0 rifilato dal Genoa alle Rondinelle, il suo nome non è comparso sul tabellino. Eppure l'apporto dato da Caleb Ekuban al successo del Grifone è stato fondamentale.



Tornato in campo due partite fa, dopo mesi di indisponibilità seguiti all'operazione al ginocchio, l'attaccante italo-ghanese ci ha messo davvero pochissimo a riprendere in mano quel filo interrotto a fine estate: "Ho trascorso un periodo molto brutto ma mi sono sempre sentito un giocatore del Genoa - ha raccontato al Secolo XIX - So di non essere un giocatore spettacolare, è sempre più bello vedere le giocate di un calciatore tecnico. Sono un giocatore generoso, mi hanno insegnato a dare tutto quello che ho, a mettere il mio atletismo a disposizione della squadra. Ma ogni tanto anche l'atletico può fare qualche colpo di genio".



Il riferimento va, ovviamente, ai due assist forniti sabato a Gudmundsson che hanno permesso all'islandese di firmare una doppietta al Brescia e al Grifone di mettere in cassaforte il successo del Rigamonti. Oltre che ad Ekuban di archiviare i lunghi mesi trascorsi lontano dal campo: "Mi hanno aiutato compagni, dirigenti e tecnici a sentirmi sempre parte della squadra, ad avere ancora addosso la maglia rossoblù. E sempre sono stato orgoglioso di questa squadra".



Ekuban è poi tornato a parlare delle sue condizioni fisiche: "Sto bene, sono felice di essere rientrato. Mi manca un po' il ritmo partita ma quello lo ritroverò solo giocando".