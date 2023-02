Una piacevole presenza ha accompagnato ieri la ripresa degli allenamenti del Genoa dopo la pausa post-Spal.



Sul prato verde del Signorini si è rivisto dopo quattro mesi anche Caleb Ekuban, fuori da inizio novembre a causa della rottura di entrambi i tendini achillei e della successiva operazione di ricostruzione.



L'attaccante italo-ghanese, colonna del Grifone di Alexander Blessin prima dell'infortunio, per il momento si allenerà a parte e in maniera differenziata rispetto ai compagni. Per il suo rientro in campo bisognerà pazientare ancora qualche settimana. Il più del conto alla rovescia, tuttavia, per lui è ormai alle spalle.