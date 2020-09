Un altro Grifone per Ivan Juric. E' destinata a rinfoltirsi la già nutrita pattuglia di ex giocatori del Genoa domiciliati al Verona. Il prossimo a raggiungere l'ex tecnico rossoblù in riva all'Adige sarà Andrea Favilli, atteso in Veneto già domani.



Il centravanti toscano, dopo due stagioni altamente deludenti vissute con la maglia del club più antico d'Italia, è dunque pronto a vestirsi di gialloblù. I due club, in trattativa da giorni, hanno infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro del 23enne pisano. Nell'operazione non rientrerà il cartellino di Mariusz Stepinski che sembrava destinato a compiere il percorso inverso a quello di Favilli e che invece resterà anch'egli all'Hellas.