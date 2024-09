Genoa, Gilardino: "Questo è il momento più difficile da quando sono qua, perdere così il derby fa male"

Getty Images

Dopo la sconfitta e l'eliminazione dalladel suo, per mano dei rivali cittadini della, l'allenatore dei rossoblù, Alberto, ha parlato così in conferenza stampa."C'è, grande. L'ho percepito nel viso dei miei ragazzi, mia e dello staff. Siamo stati in partita fino alla fine, siamo stati in vantaggio. E' stata una gara, sui duelli ma ci siamo stati. Dovevamo avere più lucidità in determinate situazioni, nel controllo della partita. E in questo momentoE' uno step che dobbiamo migliorare. E' successo col Verona, a Venezia e stasera.. è una cosa chiara, ne sono cosciente. C'è da voltare pagina e c'è da tornare ad avere la positività giusta perché tra tre giorni rigiochiamo.Dobbiamo avere uno step di maturità per i gol presi e nella gestione della partita e di alcune situazioni. E qui dobbiamo crescere velocemente. Non posso recriminare ai ragazzi di aver battagliato nella partita e di aver giocato sui duelli. In questo momento quello che abbiamo nell'animo è questo.

"Mercato degli? Bisogna stare molto attenti in questi tipi di valutazioni.Andare a trovare gli uomini giusti in questo momento, forse bisognava pensarci prima. La verità è quella. Erano cose prevedibili ma in questo momentoSe dovremo fare delle valutazioni le faremo ma c'è da dare fiducia a questi ragazzi e non abbandonarli. L'unico modo è il lavoro"."Sono tutte cose che ho messo in preventivo ad inizio stagione.Bisogna essere lucidi per trasformare questi momenti in un qualcosa che ci faccia uscire. Dovrò essere bravo io a trasmettere i giusti concetti. L'entusiasmo non dovrà mancare. Attraverso questo siamoQuesto tipo di campionato ad oggi ci farà stare dove stiamo ora magari per parecchie settimane. Quindi dovremo essere pronti per questo tipo di eventualità"