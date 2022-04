Attorno alle 13 Alexander Blessin ha reso noto l'elenco dei 23 giocatori del Genoa che questa sera prenderanno parte alla trasferta di San Siro in casa del Milan.



Come previsto non sarà della gara Stefano Sturaro, già out cinque giorni fa con la Lazio. Fuori ancora una volta anche Riccardo Calafiori, oltre ai lungodegenti Zinho Vanheudsen, Andrea Cambiaso, Nicolò Rovella e Lennart Czyborra.