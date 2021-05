Ha scelto Instagramper congedarsi dal Genoa. Un canale insolito per un giocatore che ai social ha sempre prestato pochissima attenzione ma che in questo caso si è sentito in qualche modo in dovere di salutare tutti gli appartenenti al mondo rossoblù che hanno avuto modo di apprezzarlo negli ultimi sei mesi. Il tempo da lui trascorso in prestito in Liguria: "È stata una stagione con alti e bassi sul piano sportivo - ha scritto l'olandese - All’OM stavo giocando poco e allora abbiamo scelto di tornare in Italia grazie al CFC Genoa.Sulla sua permanenza al Grifone l'ex mediano della Roma ha aggiunto: ". È un peccato che non abbia potuto giocare per il Grifone in un Ferraris pieno e con il vostro sostegno ma la speranza è che possiate presto tornare allo stadio per tifare e sospingere con la vostra voce questa fantastica squadra".Strootman ha infine rivolto un pensiero alla mamma, scomparsa lo scorso febbraio: "Quest’anno ho perso la mia più grande sostenitrice, la mia tifosa più fedele, la mia cara mamma. Tutto passava in secondo piano se avevo una partita, poco le importava che partissi titolare o dalla panchina. Guardava l’intera partita per non perdersi il mio eventuale ingresso in campo e al termine della gara arrivava puntuale il suo messaggino o una chiamata dai toni dispiaciuti se non avevo giocato o sempre fin troppo positivi se a suo avviso avevo giocato bene. Quanto le sarebbe piaciuto venire a Marassi a vedermi giocare con la mia nuova squadra!. Il vuoto resterà sempre ma questo sostegno non lo dimenticherò mai".