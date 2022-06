Il destino disembra essere inesorabilmente lontano dal Genoa. Dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili in maglia rossoblù, fino ad approdare in prima squadra, per l'esterno genovese e genoano è ora arrivato il momento di congedarsi dal club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio.Del restoe già a gennaio ci furono almeno un paio di tentativi di portarlo lontano dalla Liguria. La difficile situazione di classifica del Grifone convinse tuttavia la società a trattenere il ragazzo nella certezza che il suo apporto sarebbe risultato decisivo nella corsa ad una salvezza mai raggiunta. In realtà il campo nella seconda parte di stagione per Cambiaso è diventato un miraggio. L'infortunio al ginocchio rimediato a fine febbraio lo ha tenuto ai box fino all'ultima, e ormai inutile, gara con il Bologna dello scorso 21 maggio.Come, che proprio in questi giorni si sono alternate nel colloquiare con Giovanni Bia, l'agente del ragazzo che da mesi ha il telefono intasato dalle chiamate di chi vuole informazioni e chiarimenti sulla situazione di Andrea. O come ilo. Negli ultimi giorni, tuttavia, nella corsa all'esterno ligure è un altro il club balzato in pole position. Dalla Spagna è emersoa quanto pare disposto ad assecondare le richieste a doppia cifra di un Genoa che sembra non voler considerare la data di validità di un. La presenza nel pacchetto azionario della società andalusa, seppur in maniera minoritaria, della 777 Partners sembra elevare ulteriormente le percentuali di vedere il prossimo anno Cambiaso protagonista in Liga.Ma nel calciomercato, si sa, tutto è possibile...