Genoa-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(sabato 17 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è la gara che apre la. I nerazzurri sfoggiano sul petto lo Scudetto della seconda stella vinto nella passata stagione. Arbitra Feliciani, assistito da Costanzo e Passeri con Rapuano quarto uomo, Di Paolo e Guida al Var.Partita: Genoa-Inter.Data: sabato 17 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:30.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.

- Genoa-Inter viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni., ceduti rispettivamente ad Atalanta e Fiorentina. I problemi in attacco non finiscono qui, infatti sono

Dall'altra parte. Bisseck e Darmian vengono preferiti dall'inizio a Pavard e Dumfries.GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Messias. All. Gilardino.INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.