Inter, affondo per Palacios: non sarà convocato, ma una clausola può complicare l'affare

Un colpo alla Bisseck per completare il reparto difensivo nonostante i sogni di Simonee la richiesta di "rinforzi importanti".continua a muoversi alla ricerca di un centrale difensivo con paletti ben precisi imposti e impostati dal fondoche, per la sostituzione di Tajon Buchanan ha sì dato il via libera ad un acquisto, ma senza esborsi economici importantissimi e con un profilo di giocatore che possa poi rappresentare un valore futuro grazie alla crescita che lo staff tecnico potrà garantire. Per questo, dopo il no a Hermoso e Rodriguez il ventaglio di opzioni si è allargato e ora la possibilità più concreta resta quella rappresentata daè oggi in prestito dal, società che ne detiene il cartellino, all'CSsocietà di Mendoza con cui ha già all'attivo 16 presenze stagionali di cui 9 in campionato e 6 in coppa. Data la stazza,. La svolta arriva proprio al Tallares che oggi però, potrebbe perdere il controllo del suo cartellino.

Il suo cartellino, infatti, è oggi in bilico non solo per questa, ma anche per la prossima stagione.Il Tallares, quindi, oggi è impossibilitato a cedere il giocatore senza trovare un accordo con l'Independiente.L'Inter è fortemente interessata a luial trasferimento in nerazzurro sfruttando anche i contatti con il vice-presidentee ha pronta una proposta economica per portarlo in Italia, ma aspetta di capire come si svilupperà il discorso legato al cartellino fra le due società argentine.

- Nonostante Olé ribadisca che l'accordo fra tutte le parti è a un passo, non va dimenticata la folta concorrenza che gira attorno al centrale mancino. Dopo il no già dato dal giocatore al Boca Juniors, infatti,Il calciatore oggidell'Independiente eper la prossima giornata di campionato dato che, ironia della sorte, sarà proprio contro il Tallares. I due club, infatti, hanno concordato diin una fase così importante delle trattative per poterlo cedere.