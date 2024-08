Genoa, ufficiale l'arrivo di Pinamonti: cifre e dettagli

Getty Images

Dopo il tentativo fallito per Fabio Silva, attaccante del Wolverhampton che non ha ritenuto adeguata la proposta di prestito con diritto di riscatto,Andrea Pinamonti è un giocatore del Genoa. Nato a Cles, in provincia di Trento il 19/05/1999, l’attaccante arriva a titolo temporaneo con opzione di riscatto dal Sassuolo. Cresciuto nei settori giovanili di Chievo e Inter, in carriera ha realizzato 43 gol nelle competizioni nazionali professionistiche. Bentornato al Genoa, Andrea!

Pinamonti is rossoblù pic.twitter.com/6P81ovUebl — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 16, 2024

7 gol e 3 assist nel 2019/2020 per il centravanti di Cles, che si presenta di nuovo ai rossoblù dopo la retrocessione con i neroverdi ma anche con un 2023/24 da doppia cifra, 12 reti e 2 assist in 40 partite totali. Il Genoa lo prende in prestito