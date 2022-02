STATISTICHE

L'Inter scottata dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo fa visita al Genoa penultimo in classifica per ritrovare il sorriso: alle 21:05 va in scena il confronto tra, ancora imbattuto ma mai vittorioso sulla panchina del Genoa, e, che recuperagiocatori-chiave per i nerazzurri. L'Inter ha anche il vantaggio di conoscere in anticipo il risultato del, impegnato appena prima contro l'Udinese. Il Grifone si affida acon Destro in panchina, mentre ancora non è il momento del nuovo acquisto, attesissimo ma ancora fermato da problemi fisici.L'Inter ha segnato 25 gol consecutivi senza incassarne alcuno contro il Genoa in Serie A: l'unica serie di questo tipo più lunga nella storia della competizione è di 26, sempre dell'Inter, contro la Reggina (terminata nel 2008).Alexander Blessin potrebbe diventare il secondo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a pareggiare tutte le sue prime cinque partite in assoluto in Serie A (dopo Sinisa Mihajlovic nel 2008) - più in generale il Genoa non impatta cinque gare consecutive nella massima serie dal maggio 1993.L'Inter ha raccolto un solo punto nelle ultime tre gare di campionato (1N, 2P): risale al febbraio 2018 l'ultima occasione in cui i nerazzurri non hanno trovato il successo per più partite consecutive in Serie A (otto in quel caso).: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez; Ostigard, Sturaro, Baldej, Gudmundsson, Melegoni; Portanova, Yeboah.