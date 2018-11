Dopo la sconfitta per 5-0 contro l'Inter, l'allenatore del Genoa Ivan Juric ha parlato a Sky Sport: "Non abbiamo avuto energia sufficiente per competere bene dopo tre partite in sei giorni. Contro il Milan grande partita, ma oggi no: diventata dura contro un'Inter forte, eppure eravamo partiti bene. Però abbiamo regalato i primi due gol. Ora c'è da resettare tutto senza fare drammi: da quando sono arrivato ho visto una crescita costante a livello globale. Oggi non eravamo fisicamente e mentalmente pronti per affrontare di nuovo una grande squadra. Preziosi arrabbiato? È consapevole della situazione, abbiamo analizzato tutto con molta calma. Perché fuori Piatek? Aveva bisogno di riposo, e non solo lui. Le difficoltà aumentano, poi i gol che non arrivano dipende anche dall'avversario. Ma è forte. Lazovic, per esempio, ha giocato sempre, ma non potevo tenerlo fuori. Poi avevamo anche Criscito squalificato. Anche dopo questo 0-5, comunque, resto ottimista perché vedo ragazzi in crescita".