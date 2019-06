Indipendentemente da quale sarà il prossimo allenatore del Genoa, la batteria di attaccanti a disposizione del club rossoblù per la prossima stagione dovrebbe essere molto diversa da quella vista all'opera nella seconda parte del campionato appena concluso.



L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha provato a fare le carte al reparto offensivo del grifone cercando di intuire chi potrebbe rimanere e chi invece dovrebbe salutare. Al momento soltanto Andrea Favilli e Christian Kouame sembrano certi della permanenza, mentre i vari Lapadula, Sanabria e Pandev potrebbero tutti quanti salutare Pegli nelle prossime settimane. Piazzare i tre esuberi ad ogni modo non sarà semplice, un po' per problemi di ingaggio (vedi Lapadula), un po' per rendimento (Sanabria), un po' per colpa dell'anagrafe (Pandev).



Non è quindi totalmente da escludere la possibilità che almeno uno di essi alla fine possa restare a Pegli. Molto comunque dipenderà dalle indicazioni che riguardo arriveranno dal prossimo allenatore del Grifone.