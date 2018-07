Almeno dal punto di vista economico è stato, fin qui, uno dei colpi più importanti messi a segno dal Genoa nell'attuale sessione di calciomercato.



Eppure, nonostante i 6 milioni garantiti all'Inter per il suo cartellino, Federico Valietti la maglia rossoblù non la indosserà, almeno per questa stagione. Il giovane difensore bergamasco è infatti ad un passo dal trasferirsi temporaneamente all'Avellino.



Evidentementi, aldilà del grosso esborso fatto per il suo acquisto, la dirigenza del Grifone non considera il 19enne ancora pronto per cimentarsi con la massima categoria e ha preferito mandarlo un anno a farsi le ossa in una piazza amica della cadetteria come quella irpina. La speranza è che il percorso professionale di Valietti possa ricalcare le orme tracciate negli anni passati da Armando Izzo e Davide Biraschi, transitati da Avellino prima di imporsi a Genova.



Le prestazioni del ragazzo verranno comunque monitorate con attenzione anche dai nerazzurri, dal momento che l'Inter può vantare su di lui un diritto di riacquisto valido per le prossime due stagioni.