Non bastasse la classifica a sottolineare l'enorme disparità di valori esistente tra Inter e Genoa, ci si mettono anche i precedenti a dare poche chance ai rossoblù in vista dell'impegno che li attende domenica a San Siro.



Nelle 53 sfide di campionato disputate in casa dei nerazzurri il club più antico d'Italia ha infatti ottenuto appena quattro vittorie, l'ultima delle quali risalente ad oltre un quarto di secolo fa. Per trovare un Grifone uscire esultando dal Meazza interista bisogna infatti risalire al 27 marzo 1994, quando una doppietta di Gennaro Ruotolo inframezzata dallo squillo di Thomas Skuhravy permise ai rossoblù di ribaltare l'iniziale vantaggio meneghino firmato da Totò Schillaci, al suo ultimo gol in Italia.



Da allora per il Genoa la trasferta sulla sponda nerazzurra del capoluogo lombardo ha portato in dote appena tre pareggi, l'ultimo nel dicembre 2012, e ben undici sconfitte.



Ma c'è di peggio. Nelle sue ultime cinque apparizioni in casa della Beneamata, il Grifone non è mai riuscito a trovare neppure la via del gol. Dopo il tap-in realizzato da Armando Izzo l'11 gennaio 2015, peraltro non sufficiente ad evitare l'ennesima sconfitta, la porta di Handanovic è sempre rimasta sigillata.