Finisce 8-1 per il Genoa l'amichevole infrasettimanale disputata oggi a Pegli contro il Baiardo.



Davanti a un centinaio di tifosi i rossoblù sono scesi in campo nel primo tempo, come da abitudine in queste occasioni, con molte seconde linee, mentre Radu è andato a proteggere la porta avversaria.



Ad inaugurare le marcature di giornata è stato Lapadula, autore di un doppietta nei primi 45' di gioco. Nel mezzo spazio per il momentaneo 1-1 di Rosati e per il raddoppio genoano firmato da Dalmonte.



Nella ripresa Prandelli ha schierato una formazione molto simile a quella titolare. E il Genoa ne ha approfittato per dilagare. A segno sono andati due volte Kouame e una ciascuno Lazovic, Sanabria e Criscito.