Genoa-Lazio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Nel lunedì di Pasquetta, alle 18, dopo la delusione europea la Lazio cerca riscatto in campionato contro il Genoa, a Marassi. I rossoblù invece vanno a caccia degli ultimi punti decisivi per la salvezza matematica.Genoa - Laziolunedì 21 aprile 202518:00DAZNDAZNLeali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Zanoli, Frendrup; Messias, Thorsby, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Dia, Noslin, Castellanos. All. BaroniBaroni ha detto dopo l'eliminazione ai rigori contro il Bodo/Glimt che la Lazio è stremata e che dovrà fare molto affidamento su quelli che non hanno giocato. Sembra probabile quindi che trovino spazio in campo dall'inizio o a partita in corso diverse seconde linee dei biancocelesti. GLi unici indisponibili sono Isaksen per squalifica, Patric e Ibrahimovic per infortunio, cui si è aggiunto di nuovo anche Nuno Tavares. Dall'altra parte Vieirà non potrà contare su Ahanor, Bani, Cornet, Cuenca e Malinovskyi, ma avrà comunque a disposizione gli altri suoi uomini migliori per andare a caccia dei 3 punti.

