. Sì perché dopo il disastroso inizio di campionato del Grifone, l’ennesimo ritorno di Ballardini per salvare una compagine depressa calcisticamente non era neppure quotato al centro scommesse, visti i tanti (forse troppi) trascorsi più o meno felici in rossoblù. Il ritorno a Canossa di, comprensibilmente preoccupato vista la situazione di classifica alla 13a giornata con il Genoa al penultimo posto, non trovava il favore dei tifosi che all’usato strasicuro di Ballardini avrebbero preferito il ritorno di, poi accasatosi al Torino. L’inaspettato exploit dei liguri ha sinora dato ragione al patron dei rossoblù, grazie ad una serie di risultati utili che fanno ben sperare i tifosi del Genoa, stanchi e saturi di dover soffrire fino all’ultima giornata per la permanenza in Serie A. Diverse sono le ragioni di questa improvvisa rinascita, sicuramente inattesa visto il pantano in cui si trovava il Genoa fino a poche giornate fa.- L’arrivo di Ballardini, giunto alla sua quarta esperienza in rossoblù e perfettamente conscio dei limiti e delle peculiarità di un ambiente in costante difficoltà negli ultimi anni – sia sul piano dei risultati, che del gioco - nonostante acquisti di mercato di assoluto valore, ha inevitabilmente smosso qualcosa all’interno dell’ambiente genoano L’urgente bisogno di risultati positivi e la consapevolezza di non poter più sbagliare hanno spinto Ballardini e il suo staff a riassestare la propria squadra, schierando un undici titolare tutto muscoli ed esperienza. L’esperimentocentrale di difesa a impostare l’azione dal basso si sta rivelando vincente, così come l’impiego regolare di, abili interditori in fase di non possesso e rapide frecce laterali una volta riconquistato il pallone. Di certo l’innesto dia centrocampo e la contestuale crescita disono ulteriori ed importanti conferme su cui fare affidamento, per non parlare dell’inossidabilità di Goran, sempre più decisivo sia dentro che fuori dal campo. Su nove partite di campionato, sono ben sei le vittorie delda quando Ballardini è tornato a sedere sulla panchina del Genoa, con le sole sconfitte contro(Coppa Italia) e, mentre ammontano a tre i pareggi, di cui due contro le corazzate Lazio ed Atalanta.Quel che è certo è che la netta ripresa del Genoa passa dal prepotente ritorno di Mattia Destro, un giocatore che sembrava sulla via di un inevitabile declino senza ritorno. Dopo diverse stagioni ben al di sotto delle aspettative a Bologna,, venendo sempre schierato titolare da Ballardini e ripagando il tecnico ravennate a suon di gol (finora a quota 6) e buone prestazioni, tanto che il, con un paragone leggermente azzardato, lo ha ribattezzato il nuovo Schillaci.Certo, c’è ancora un intero girone di ritorno da completare e in un campionato così incerto tutto può succedere, ma la cura Ballardini sta funzionando, eccome.