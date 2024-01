Genoa-Lecce 2-1: il tabellino

GENOA-LECCE 2-1 (0-1)

RETI: 31' pt Krstovic (L); 25' st Retegui (G), 31' st Ekuban (G)

ASSIST: 31' st Retegui (G)



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vazquez; Vogliacco (49' st Matturro), Thorsby (1' st Ekuban), Malinovskyi, Strootman, Spence (1' st Ekuban); Gudmundsson, Retegui (45' st Bohinen). (A disp. Sommariva, Leali, Cittadini, Fini, Papadopoulos, Cisse, Arboscello). All. A. Gilardino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (45' st Pierotti); Ramadani, Kaba (45' st Gonzalez), Oudin (28' st Rafia); Almqvist, Krstovic (19' st Piccoli), Sansone (19' st Banda). (A disp: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Blin). All. R. D'Aversa



ARBITRO: L. Pairetto di Torino; Ass. G. Massara e K. Bhari; IV Uff. M. Volpi; VAR: M. Serra; AVAR: A. Di Paolo.

AMMONITI: 12' st Krstovic (L), 26' st Gilardino (all. G), 50' st Ramadani (L).

NOTE: al 18' pt Martinez (G) respinge un rigore a Krstovic (L)

RECUPERO: 0' pt; 4' st

SPETTATORI: 32.150 circa