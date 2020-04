Andrea Masiello, tornato di recente al Genoa dopo una lunga militanza con la maglia dell'Atalanta, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sport Mediaset: "Spero che un giorno possa finire tutto - ha dichiarato il difensore in riferimento all'emergenza coronavirus - per tornare a Bergamo e tornare a vivere lì dove mi sto costruendo casa".



L'ex capitano nerazzurro ha poi parlato di come sta affrontanto questo difficile momento: "Ho la fortuna di avere un tapis roulant, una cyclette, dei pesi, degli elastici, con i quali posso fare, tramite videoconferenza, allenamenti con i preparatori del Genoa".