Guarda in casa Lazio il Genoa alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.



Tra i profili seguiti dalla dirigenza rossoblù ci sarebbe infatti anche quello di Fabio Maistro, centrocampista classe 1998 di proprietà biancoceleste ma attualmente in prestito alla Salernitana, altro club gestito da Claudio Lotito.



Secondo quanto riporta il sito tuttosalernitana.it, la società ligure vorrebbe inserire il cartellino del giocatore veneto, già nel giro della nazionale Under 21, nella trattativa che consentirebbe ai campani di acquistare a titolo definitivo il polacco Pawel Jaroszinsky.