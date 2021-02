Il centrocampista del Genoa Filippo Melegoni ha rilasciato un’intervista a Gianlucadimarzio.com, ritornando sul gol segnato alla Juventus in Coppa Italia: “Un’emozione fantastica. Segnare allo Stadium, alla Juve, ma soprattutto a una leggenda come Buffon è qualcosa che non dimenticherò mai. Per indole tendo sempre a migliorarmi: quel gol è stato il mio modo di dire ‘voglio dare un contributo importante’, ma un attimo dopo avevo già iniziato a lavorare per crescere”.