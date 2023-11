Una doppia emergenza: è quella a cui il Genoa potrebbe dover far fronte domenica pomeriggio nell'impegno di campionato in casa del Frosinone.



Non bastassero le pesantissime assenze in attacco, con Albert Gudmundsson certamente KO e Mateo Retegui difficilmente recuperabile, Alberto Gilardino si trova costretto a fare i conti anche con un reparto arretrato altrettanto condizionato da un paio di possibili defezioni.



Chi allo Stirpe marcherà certamente visita è Mattia Bani, da oltre dieci giorni alle prese con un fastidio muscolare che gli ha impedito di allenarsi nel corso della settimana. Il centrale toscano spera di tornare a disposizione per la gara contro l'Empoli di sabato 2 dicembre ma la sua assenza in Ciociaria è pressoché scontata potrebbe e non essere l'unica in difesa per il Grifone. Anche Johann Vasquez, altro perno arretrato rossoblù, rischia di non essere totalmente a disposizione di mister Gilardino.



Il messicano è infatti rientrato soltanto oggi dalla lunga trasferta transatlantica sostenuta per rispondere alla chiamata della propria nazionale. Ciò significa che quello odierno sarà per lui l'unico allenamento che sosterrà in gruppo, oltre alla rifinitura di domani, prima della partenza per Frosinone. Possibile che il Gila decida quindi di non rischiarlo dal primo minuto, pur portandolo con sè.