Decisivo nella vittoria del Genoa sulla Spal, Goran Pandev parla a Dazn al termine dell'incontro: "Era importante vincere, ci aspettano altre sei finali, speriamo di portare a casa la salvezza perché questa società, questi tifosi e questi ragazzi se la meritano. Come mi trattano i difensori del Genoa in allenamento? Mi menano (ride, ndr). Abbiamo fatto la partita che ha chiesto il mister, ma dobbiamo pensare subito alla prossima perché non abbiamo ancora fatto niente . Il rigore era meglio segnarlo, ma anche nella ripresa abbiamo pensato di chiuderla perché in queste partite le cose si fanno difficili se non le chiudi. Nove gol in campionato, se ringiovanisco? No, tra poco faccio 37 anni. Cerco sempre di dare il massimo, l'importante è aiutare e dare tutto per la squadra. L'importante è restare in Serie A".