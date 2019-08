Christian Kouame e Toni Sanabria non si muoveranno da Genova, almeno non in questa sessione di mercato. Ciò nonostante il Grifone sembra intenzionato a portare a Pegli un altro rinforzo per il proprio reparto avanzato.



Il nome comparso a sorpresa nei taccuini dei dirigenti rossoblù in vista del rush finale dell'attuale campagna acquisti è quello di Anastasios Donis, 22enne attaccante greco di proprietà dello Stoccarda, transitato in passato anche dalla Primavera della Juventus.



Il Genoa avrebbe già bloccato il cartellino del ragazzo, lasciando però l'operazione in stand-by. Il suo arrivo in Liguria potrebbe dipendere dalla partenza di Sinan Gumus, ma anche dall'eventuale convocazione di Kouame nella Coppa d'Africa Under 23, eventualità che priverebbe il Grifone del giocatore per tutto il mese di novembre.



Lo riporta il Secolo XIX.