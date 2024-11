Genoa, pronto il contratto di Ekhator: sarà depositato l'11 novembre, ecco perché

Getty Images

Ilè pronto a blindare il gioiellino. L'attaccante classe 2008 ha già trovato ampiamente spazio nelle rotazioni in emergenza die rappresenta per il club un elemento importantissimo per il presente e per il futuro al punto che, presto, sarà blindato con un nuovo e lungo contratto.L'accordo secondo quanto riportato dal Secolo XIX è già stato trovato con la punta che ha già dato l'ok ad un prolungamento, con piccolo aumento salariale, finoe che andrà a sostituirsi all'attuale contratto triennale, il primo da professionista firmato nel corso degli anni.

Il motivo? Per poter firmare un accordo di questo tipo serve che il giocatore abbia raggiunto quantomeno la maggiore età. Oggi Ekhator è ancora minorenne avendo solo 17 anni, ma l'11 novembre è il giorno del suo compleanno e, con il compimento dei 18 anni di età, cadrà anche il vincolo per il deposito del nuovo accordo.