Settimana di sensazioni inedite ed intense per Ivan Radovanovic.



Il centrocampista serbo del Genoa, sbarcato in rossoblù la scorso gennaio, domenica affronterà per la prima volta il suo ex Chievo da avversario. Un cammino, quello in riva all'Adige, durato per lui ben cinque stagioni e mezzo. Troppe per dimenticarsi di chi gli ha voluto bene: “Al Chievo Verona dico grazie - ha affermato il mediano al sito ufficiale del Grifone - mi ha fatto crescere come uomo e calciatore. Quasi sei anni belli e intensi. Era arrivato il momento di una nuova opportunità. Sono felice di aver incontrato il Genoa. Mi cercava da un paio di stagioni e stavolta l’operazione si è conclusa”