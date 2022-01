Rischia di finire nel nulla il doppio sondaggio di Genoa e Sampdoria per Ondrej Duda: il centrocampista del Colonia è stato per qualche giorno al centro di un derby di mercato, ma il club tedesco ha rimandato la sua cessione a giugno.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita dal Genoa c'è Cassata, destinato al Parma in serie B. Dove il Pisa punta l'attaccante della Sampdoria, Torregrossa. Il portiere blucerchiato Falcone è sempre nel mirino della Spal, che in alternativa pensa a Plizzari del Milan.