La legittima voglia di giocare con maggior continuità rispetto a quanto fatto fino ad oggi sommata alle diverse richieste di informazioni sul suo conto giunte anche da un paio di club di Serie A sembrano spingere Adrian Semper lontano dal Genoa.



DODICESIMO - Il 25enne portiere croato malgrado sia sempre stato all'altezza del compito quanto è stato chiamato a difendere la causa del Grifone sembra aver perso definitivamente la titolarità dei pali rossoblù a beneficio del collega Josep Martinez, sempre preferitogli da Alberto Gilardino nelle ultime uscite. Una perdita di gerarchia che l'ex Chievo non sembra voler accettare, preferendo cambiar aria pur di riuscire ad avere il posto assicurato. Come detto su di lui si sono mosse già diverse società anche di Serie A, come Bologna e Verona, che hanno messo sul tavolo proposte allentanti. Prima fra tutte quella di salire di categoria. Sia in Veneto che a maggior ragione in Emilia, tuttavia, il ragazzo non avrebbe affatto la certezza di essere la prima scelta e di scavalcare gli attuali titolari Montipò e Skorupski. Meno suggestive sono poi le chiamate arrivate da Como e Reggina, club che il numero uno glielo garantirebbero ma che non gli consentirebbero di giocare in un campionato diverso da quello in cui milita attualmente.



Motivi che potrebbero consigliare a Semper di non muoversi da Genova, almeno per il momento. Anche perché Gilardino, la società e anche la maggioranza dei tifosi non sembrano troppo disponibili a lasciarlo andar via a cuor leggero.