Intervenuto in diretta su Bobo Tv l'ex centravanti del Genoa, Diego Milito, ha approfittato della presenza in studio di Antonio Cassano per ricordare il famoso derby del 2008 tra il Grifone e la Sampdoria vinto dai rossoblù grazie ad un gol del Principe argentino: "Quel derby ce lo fece vincere Antonio quando ci definì pallidi. Ti abbiamo aspettato per tutta la settimana - ha poi detto a Fantantonio sorridendo Milito - ci caricasti come iene".



Pronta la replica di Cassano che invece ha riproposto un altro episodio: "Dopo il derby perso all’andata chiesi alla mia squadra di marcare a ogni costo un solo calciatore: Milito. Fece tripletta, ci disintegrò. A fine partita me li volevo mangiare".