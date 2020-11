Al rientro dalla sosta per le nazionali il Genoa potrebbe riaccogliere con sé un gradito rinforzo: Eldor Shomurodov.



L'attaccante uzbeko, prelevato dal Rostov sul finire dell'ultimo mercato estivo, è attualmente fermo ai box a causa di un'infiammazione muscolare che lo ha costretto a saltare gli ultimi quattro impegni del Grifone. Dopo aver esordito da titolare contro il Verona ed essere subentrato a Pjaca nel finale della sfida con l'Inter, il numero 61 rossoblù è stato costretto ad alzare bandiera bianca, riducendo al minimo le scelte offensive di Rolando Maran e frenando contestualmente il suo percorso di inserimento nel collettivo ligure.



L'infortunio ha costretto Shomurodov a rinunciare anche alla chiamata della sua nazionale, impegnata nei prossimi giorni in una serie di amichevole inter-asiatiche contro Singapore, Arabia Saudita e Iraq. Tuttavia il centravanti sta facendo di tutto per tornare in campo il prima possibile, magari già per la sfida di campionato con l'Udinese del prossimo 22 novembre. Una volontà testimoniata dalla rinuncia ai due giorni di riposo concessi da Maran a tutti i rossoblù non impegnati in Nazionale. Ed infatti sia ieri che oggi l'uzbeko si è presentato a Pegli per svolgere in autonomia un po' di lavoro personalizzato. Segno di come il bomber venuto dall'est fremi dalla voglia di rientrare in campo quanto prima.