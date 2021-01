Eldor Shomurodov, la nuova scoperta del Genoa. L'attaccante uzbeko che piace anche alla Juve si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta, rivelando alcuni retroscena su presente e passato.



DROGBA - «Lui e Rivaldo? Il secondo ha giocato nel Bunyodkor, di cui pure io ho vestito la maglia. Drogba è forte, ma pure un carattere estremamente libero. Perciò è un modello da seguire».



MOURINHO - «Semplice. È il numero uno».



MESSI UZBEKO? - «Mai l’ho capito, a dire il vero. Ma ora me lo tengo...».



MIGLIORE IN A - «Elenco lungo. Dico CR7».