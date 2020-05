Potrebbe proseguire in Grecia la carriera di Sinan Gumus.



Dopo essere rientrato in Turchia nel corso dell'ultimo mercato invernale, vestendo la maglia dell'Antalyaspor, l'attaccante tedesco di proprietà del Genoa sembra ora aver attirato su di sè le attenzione dell'Olympiacos.



Il club del Pireo avrebbe individuato nell'ex esterno del Galatasaray uno dei possibili rinforzi in vista della prossima stagione e avrebbe già calendarizzato un incontro con la dirigenza genoana per tentare di capire quali sono i margini di manovra di un'eventuale trattativa.



Lo scrive oggi Tuttosport.