L'unico del Genoa a salvarsi nella disfatta rossoblù subita in casa della Juve è stato Salvatore Sirigu. Il portiere sardo con i suoi interventi ha impedito che la vittoria dei bianconeri assumesse le dimensioni di una goleada. Prodezze comunque inutili al fine del risultato, visto che ancora una volta il Grifone è uscito dal campo con zero punti



A fine gara l'ex Torino si è presentato ai microfoni della Rai per commentare la partita della Stadium, non nascondendo la propria delusione: "Non c’è molto da dire, se non che rimane amarezza e delusione. La gara era stata preparata diversamente, ma come accade nel calcio succede che si perdono le distanze e la fiducia. Quando succede contro una squadra così è difficile. Eravamo slegati, ci eravamo organizzati per fare la partita in un altro modo. Nel primo tempo abbiamo lasciato la strada spianata alla Juve e abbiamo pagato".



Sirigu ha poi commentato anche il gol subito da Cuadrado, a segno direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo: "Forse mi era capitato quando ero più giovane. Invece che stare nella mia posizione, guardando quello che succedeva. Ho visto movimento sul primo palo e ho cercato di anticipare una palla forte. Ho pagato e mi sono dato del cretino, avrei dovuto aspettare l’evento delle cose. Quando siamo in questa situazione dispiace di più, gli abbiamo reso le cose più semplici".