Tra i casi di mercato che il Genoa dovrà affrontare nei prossimi mesi c'è anche il futuro di Kevin Strootman.



Il centrocampista olandese, arrivato a gennaio in prestito dall'Olympique Marsiglia, ha saputo rilanciarsi all'ombra della Lanterna dopo alcune stagioni d'oblio. Una rinascita per certi versi inaspettata a cui la società ligure vorrebbe dare prosecuzione anche dopo il termine della stagione in corso. Riuscirsi, tuttavia, non sarà affatto semplice.



Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, l'ex romanista accetterebbe di buon grado l'ipotesi di prolungare la sua permanenza in rossoblù ma i conti vanno fatti principalmente con il club che ne detiene il cartellino e che attualmente partecipa in maniera importante al pagamento del suo ingaggio da 4,5 milioni di euro annui. Somma lontanissima dagli standard del Genoa che soltanto con un nuovo aiuto da parte dei marsigliesi potrebbe garantire la permanenza in Liguria di Strootman.