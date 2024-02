Genoa: Vitinha il botto, Dragusin il magone: riepilogo di tutte le operazioni di mercato

Marco Tripodi

Sono dodici, equamente suddivise tra acquisti e cessioni, le operazioni di mercato che hanno coinvolto la prima squadra del Genoa nella sessione di trattative appena conclusa.



Tra i volti nuovi presentatisi a Pegli il più inatteso e gradito è senza dubbio quello dell'attaccante portoghese Vitinha, prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'Olympique Marsiglia. Per esercitare l'eventuale opzione d'acquisto sul classe 2000 il Genoa dovrà versare in estate 25 milioni di euro nelle casse del club francese. Sempre in attacco, poi, è arrivato anche il 21enne nigeriano David Ankeye, acquistato per 2,5 milioni dallo Sheriff Tiraspol. Unico acquisto definitivo assieme al portiere austriaco Franz Stolz. Si trasferiscono in Liguria a titolo temporaneo, seppure con formule diverse, invece il difensore Vittorio Cittadini, ex Atalanta, l'esterno anglo-giamaicano Deje Spence, proveniente dal Tottenham, e il centrocampista norvegese Emil Bohinen, preso dalla Salernitana. Questi ultimi due potranno essere riscattati in estate. Il primo a discrezione, versando 10 milioni ai londinesi, il secondo in automatico in caso di salvezza.



Sul fronte degli addii quello più pesante è rappresentato senza ombra di dubbio dalla partenza di Radu Dragusin, sbarcato al Tottenham. Una cessione dolorosa ma che ha fruttato ben 30 milioni di euro alle casse rossoblù. Decisamente meno traumatiche le altre partenze, servite soprattutto per far spazio ai nuovi arrivati. In questa ottima vanno infatti lette le partenze di Silvan Hefti, Filip Jagiello e George Puscas, tutti trasferitisi a titolo temporaneo rispettivamente al Montpellier, allo Spezia e al Bari, mentre quella definitiva di Pablo Galdames al Vasco da Gama è stata utile per liberare il posto da extracomunitario poi occupato da Ankeye. Via da Pegli anche il turco Berkan Kutlu, tornato con sei mesi d'anticipo rispetto a quanto preventivato in agosto al Galatasaray.



Da non scordare, infine, l'importante riscatto del cartellino di Ruslan Malinovskyi dal Marsiglia, operazione anch'essa avvenuta un semestre prima rispetto al previsto.



ACQUISTI

Franz Stolz (P, St. Pöelten, definitivo)

Vittorio Cittadini (D, Atalanta, prestito secco)

Deje Spence (D, Tottenham, prestito con diritto di riscatto)

Emil Bohinen (C, Salernitana, prestito con obbligo di riscatto)

David Ankeye (A, Sheriff Tiraspol, definitivo)

Vitinha (A, Olympique Marsiglia, prestito con diritto di riscatto)





CESSIONI

Radu Dragusin (D, Tottenham, titolo definitivo)

Silvan Hefti (D, Montpellier, prestito con diritto di riscatto)

Filip Jagiello (C, Spezia, prestito)

Berkan Kutlu (C, Galatasaray, fine prestito)

Pablo Galdames (C, Vasco da Gama, titolo definitivo)

George Puscas (A, Bari, prestito con diritto di riscatto)