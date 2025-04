Genoa-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(venerdì 4 aprile 2025 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 31ª giornata di campionato in Serie A, la dodicesima nel girone di ritorno: poi ne mancheranno soltanto 7 alla fine. Dopo le sconfitte di misura sui campi di Juventus e Inter, le due squadre si presentano a questa sfida separate da 5 punti in classifica a favore degli ospiti (decimi) sui padroni di casa (dodicesimi). Occhio ai cartellini: diffidati Frendrup da una parte; Ehizibue, Giannetti, Kristensen, Lovric e Payero dall'altra. Nel prossimo turno l'Udinese scende in campo ancora per l'anticipo, in casa contro il Milan, mentre il Genoa gioca a Verona.

Partita: Genoa-Udinese.Data: venerdì 4 aprile 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale tv: DAZN - Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.Streaming: DAZN, Sky Go, NOW.

(4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic.- Genoa-Udinese viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.

- Genoa-Udinese è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.