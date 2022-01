Genoa-Udinese apre il sabato della 23esima giornata di Serie A, la 4a del girone di ritorno con fischio d'inizio alle ore 15 al Marassi di Genova. Sarà il match d'esordio per Alexander Blessin, neo allenatore rossoblù dopo l'esonero di Shevchenko, chiamato ad un riscatto immediato per colmare il gap di 6 punti con la zona salvezza. Sono invece 7 quelli di vantaggio di Cioffi, che dopo un ottimo avvio ha subito due sconfitte consecutive nelle ultime due che hanno frenato la corsa dei friulani.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Genoa-Udinese, calcio d'inizio ore 15 sarà trasmessa in eslcusiva da Dazn che la trasmetterà su app e in streaming sulla propria piattaforma.



LE PROBABILI FORMAZIONI

​GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Østigard, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Badelj, Melegoni; Portanova; Destro, Yeboah.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Pussetto