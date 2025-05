Balotelli: "Il Genoa una scelta sbagliata, difficile che giochi ancora in Italia. Non invidio nulla a Messi e Ronaldo"

è tra gli ospiti della prossima puntata di “Belve”, la trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani, che andrà in onda martedì 27 maggio. L'occasione per l'ex attaccante di Inter e Milan di tornare a parlare dopo mesi di silenzi e una situazione di sostanziale isolamento al”, ha esordito Supermario.Che, restando sempre sul calcio giocato, ha rilasciato una serie di dichiarazioni molto interessanti: “Sarà un trauma atletico, ma quello che ruota intorno al calcio non mi mancherà. E' un mondo finito”. Tra le battute di Mario Balotelli destinate a suscitare le principali discussioni c'è quellaPerché Cristiano ha vinto 5 Palloni d'oro e io no? Perché lui si massacra di allenamenti, io no”.Tra i temi toccati nell'intervista a “Belve”, Balotelli non poteva sottrarsi su due personaggi come Josè Mourinho (“Eravamo due teste di cavolo, ma come carattere lui è peggio di me”) e Francesco Totti (“Mi fece il fallo più brutto subito in carriera. Gli scrissi 'Perché mi hai fatto fallo?' e lui mi rispose che non mi aveva nemmeno preso bene”). Sul fallimento con la Nazionale al Mondiale del 2014 infine, Balotelli ha detto: “Si gioca in undici. Tanti sono grandi e grossi ma si nascondono facilmente…”.