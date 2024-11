Genoa, ufficiale: Patrick Vieira è il nuovo allenatore. I dettagli del contratto

Dopo l'arrivo in città in mattinata, è arrivata la comunicazione ufficiale:. Succede ad Alberto Gilardino, che nell'arco delle ultime due stagioni e qualche mese ha prima riportato il Grifone in Serie A e poi conquistato la salvezza con ampio margine. I tanti infortuni e la carenza di risultati sono stati decisivi per questa decisione, molto contestata dalla piazza "Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira. Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan. Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il 2015, da Executive Development Football nell’Academy del Manchester City, Vieira ha allenato in carriera i team di New York City, Nizza, Crystal Palace e Strasburgo. Benvenuto mister!".

Vieira ha firmato un: una soluzione che tradisce la ferma volontà del Genoa di puntare sull'ex calciatore dell'Arsenal degli Invincibili.