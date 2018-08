Sistemate difesa ed attacco, con gli arrivi rispettivamente di Lisandro Lopez e Andrea Favilli, al Genoa non resta ora che mettere a segno l'ultimo colpo in entrata, quella che puntellerà il centrocampo.

L'obiettivo numero uno era e rimane Andrea Bertolacci, indicato da Davide Ballardini fin dallo scorso maggio come il cardine attorno al quale far ruotare i meccanismi di gioco del suo Grifone.



La trattativa con il Milan per riportare a Pegli il regista romano, questa volta a titolo definitivo dopo il prestito dell'ultima stagione, sta però attraversando una lunga fase di stallo ed incertezza. L'offerta dei liguri è nota da tempo: 5 milioni al club meneghino per il cartellino e un contratto quadriennale a poco più di un milione di euro all'anno per il giocatore. La turbolenta estate vissuta dai rossoneri, alle prese prima con le delicate questioni societarie poi con il complicato intreccio di mercato allestito con la Juventus, ha però rallentato non poco quella che sembrava essere un'operazione di facile e rapida risoluzione.



A complicare ulteriormente la trattativa ci si è poi messa anche la volontà di Rino Gattuso di voler monitorare con attenzione le prestazioni estive di Bertolacci prima di concedergli eventualmente il via libera. Secondo il tecnico calabrese il 27enne ex Lecce potrebbe infatti tornare utile come alternativa ai titolari della sua linea mediana ma l'infortunio occorsogli durante la tournèe negli Usa non gli hanno ancora permesso di valutarne a pieno l'effettivo impatto sulla squadra, dovendo rimandarne il giudizio alle prossime amichevoli.



A meno di due settimane dalla chiusura del mercato, tuttavia, il Genoa ha legittimamente fretta di avere una risposta. Bertolacci resta la prima scelta e già da lunedì, con il rientro in Italia della formazione lombarda, i dirigenti rossoblù proveranno a dare l'ultima decisiva accelerata all'operazione. In caso di risposta negativa, però, o di ulteriori rinvii da parte della controparte rossonera, Perinetti e soci abbandoneranno definitivamente la pista per focalizzarsi su un altro obiettivo.