Dopo l'ingaggio di Saponara e il tentativo di prelevare Defrel, il Genoa starebbe pensando di contrattualizzare un altro ex giocatore della Sampdoria.



Secondo Jim Solbakken, agente del centrocampista islandese Birkir Bjarnason, recentemente il suo assistito avrebbe ricevuto contatti da due squadre italiane, tra cui proprio i rossoblù: "Due club di Serie A - ha rivelato il procuratore nordico a Europacalcio.it - hanno formulato un’offerta per lui: si tratta di Spal e Genoa".



Centrocampista centrale, classe '88, dotato di grande forza fisica, Bjarnason si è appena svincolato dall'Aston Villa dove ha militato negli ultimi due anni. Nel suo passato ci sono anche due esperienze in Italia con Pescara e, appunto, Sampdoria.